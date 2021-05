Ris. forestali: Zannier, 2,8 mln per imboschimento a pioppicoltura

Trieste, 9 mag - Risorse pari a 2.854.000 euro sono state assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito della misura 8 del Programma di sviluppo rurale per il sostegno alla forestazione e all'imboschimento.



"Si tratta di un intervento finalizzato al consolidamento della produzione del legno, anche di qualità, attraverso la pioppicoltura a bassa impatto ambientale, realizzata sulla base di protocolli di certificazione forestale riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale", ha rilevato l'assessore alle Risorse agroalimentari e forestali e alla Montagna Stefano Zannier, che ha proposto la delibera.



La misura prevede che la durata del ciclo di imboschimento a pioppi non sia inferiore agli otto anni. Per altre specie idonee all'arboricoltura, cui sono assegnati 33mila euro, è prevista una durata del ciclo di 20 anni.



"Oltre alla valenza forestale e ambientale - ha spiegato Zannier - il provvedimento adottato dà risposta alla forte richiesta che viene dal settore del Legno Arredo di accelerare l'imboschimento con i pioppi per sostenere la produzione regionale di cluster nella fase di ripartenza". ARC/PPH





