Ris. agroalimentari: Zannier, sistema credito strategico per settore

Trieste, 9 lug - "Il sistema del credito rappresenta un partner indispensabile per il futuro dell'agricoltura e dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Come Amministrazione regionale, nel recente passato, abbiamo avuto numerose occasioni di confronto con i responsabili del comparto creditizio che hanno portato benefici concreti agli operatori del settore duramente colpiti dalla diffusione del Covid-19". Lo ha affermato questa mattina a Corno di Rosazzo l'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, in occasione dell'inaugurazione della nuova filiale BancaTer. "Le maggiori difficoltà si verificano proprio quando c'è distanza e scollegamento fra le nostre realtà agricole e agroalimentari e i soggetti che hanno potere decisionale - ha sottolineato Zannier -. Al contrario la Regione ha ottimi rapporti proprio con quegli istituti di credito che hanno mantenuto forti radici nel territorio, mettendo a disposizione degli operatori del settore gli strumenti adatti a realizzare i loro progetti". "Questo messaggio dovrebbe arrivare anche all'Unione europea che continua a imporre modelli che non possono essere riprodotti a livello locale, dimenticando che il primo obiettivo dovrebbe essere quello - ha concluso l'assessore - di tenere la base sociale coesa e di promuovere uno spirito propositivo". ARC/RT/gg

© RIPRODUZIONE RISERVATA