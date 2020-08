Ris. agroalimentari: a formaggio di Prato Carnico concorso nazionale

Trieste, 3 mar - Malga San Giacomo (in Comune di Prato Carnico) ha vinto la settima edizione del concorso nazionale "I formaggi della montagna italiana" che si è tenuta ieri a malga Campocroce a Borso del Grappa. Il successo si abbina alla nutrita presenza di malghe del Friuli Venezia Giulia, con diciotto partecipanti e venti formaggi a concorso sui quaranta totali.



Vista la grande adesione, Aprolav (Associazione regionale produttori latte del Veneto), organizzatrice dell'evento, ha deciso di dedicare una sezione ad hoc del concorso per i formaggi del Friuli Venezia Giulia.



Il concorso prevedeva due classifiche, una assoluta e una relativa alla sezione regionale. L'elevato livello qualitativo delle produzioni casearie del Friuli Venezia Giulia è stato riconosciuto e apprezzato dalla commissione di valutazione tanto che il formaggio primo classificato nella sezione regionale ha meritato anche il primo posto assoluto. Tale risultato, come è stato rilevato dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e alla Montagna, è anche un riconoscimento per l'attività della Regione che, per mezzo dell'assistenza tecnica dell'Ersa, è impegnata da anni a fianco dei produttori per migliorare la gestione dell'alpeggio e la qualità delle produzioni casearie.



Il podio della sezione regionale ha visto al terzo posto malga Glazzat (Comune di Pontebba), al secondo posto malga Gerona (Comune di Sauris) e al primo posto, appunto, malga San Giacomo (Comune di Prato Carnico), vincitrice anche del primo posto assoluto al concorso nazionale. Sul sito www.malghefvg.it è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sulle malghe della Regione, sulla loro ubicazione e sui contatti dei gestori. ARC/COM/pph



