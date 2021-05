Ripresa: Zilli, durante Covid valori comunità Fvg sono rimasti saldi

Udine, 27 mag - "La pandemia ci ha insegnato che è necessario rivedere le nostre priorità segnando uno spartiacque netto tra prima e dopo il Covid-19: una linea di demarcazione che ci impone di cogliere le innovazioni ormai entrate a far parte della nostra vita per migliorare la società, senza però dimenticare i valori fondamentali sui quali si basa. Se agli amministratori pubblici spetta il compito di gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili per favorire lo sviluppo sociale del territorio e, in questo particolare momento storico, la ripresa economica, ai cittadini è affidata la responsabilità di far parte in modo consapevole della comunità nella quale vivono, anche valorizzandone le tipicità, le tradizioni, la cultura. Si tratta di una missione doverosa da cogliere e fare propria". È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, all'evento di approfondimento culturale e religioso che ha accompagnato la consegna dei diplomi di laurea triennale e specialistica degli istituti teologici inter diocesani del Friuli Venezia Giulia, svoltosi nel Seminario arcivescovile di Udine, al quale è intervenuta in rappresentanza della Regione. Zilli ha spiegato che "il difficile periodo pandemico, che ci auguriamo si stia avviando a conclusione, ha rappresentato per tanti una lunga parentesi durante la quale la necessità di vivere un maggiore isolamento dalla società ha portato molti a riflettere sui valori fondanti della vita e non solo. Uno degli insegnamenti che la nostra comunità può trarre da quanto avvenuto nell'ultimo anno e mezzo deriva dalla considerazione che il senso di comunità e la solidarietà, caratteristiche fondanti della nostra regione, come sempre nei momenti bui si sono dimostrate ben radicate e hanno saputo manifestarsi in maniera decisa". ARC/CM/ma

