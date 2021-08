Ripartenza scuola: Rosolen, Regione ha pronte risorse per emergenze

"Oggi tavolo proficuo, confronto sistematico prosegua"



Trieste, 3 ago - "Per la fase di ripartenza i 3 milioni stanziati in assestamento permetteranno di fare fronte alle eventuali carenze di organico e a potenziali emergenze didattico-organizzative negli istituti del Friuli Venezia Giulia".



Lo ha affermato l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen che ha preso parte, insieme al vicegovernatore Riccardo Riccardi e all'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti, al tavolo sicurezza convocato dalla dirigente scolastica regionale Daniela Beltrame su richiesta delle organizzazioni sindacali.



"Si è trattato di un incontro proficuo - ha rilevato Rosolen - ed è bene che il confronto si ripeta in maniera sistematica fino all'inizio dell'anno scolastico. Siamo ricettivi a tutte le istanze motivate che verranno avanzate, anche per quanto riguarda i temi della logistica edilizia finalizzata a rafforzare la sicurezza delle lezioni in presenza".



"Le risorse pari a 3 milioni stanziate questa estate - ha evidenziato l'assessore all'Istruzione - saranno gestite sulla scorta di un protocollo che sarà siglato con l'Ufficio scolastico regionale in un quadro di piena collaborazione. Vanno ad aggiungersi ai fondi sui programmi della nuova scuola digitale che riguardano la stabilizzazione del personale tecnico informatico inserito negli istituti e che permetteranno di continuare ad accompagnare le dinamiche digitali dei nostri istituti". ARC/PPH/al





© RIPRODUZIONE RISERVATA