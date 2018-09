Ricorrenze: Callari, 71Â° redenzione Go riafferma identitÃ  nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 16 set - "Quella di oggi è un'occasione importante per riaffermare l'identità e la sovranità nazionale, in un momento storico in cui questi valori assumono un significato importante nel dibattito che riguarda l'Europa".Lo ha detto l'assessore regionale alla Funzione pubblica del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga, oggi a Gorizia, a margine della cerimonia che si è tenuta al Parco della Rimembranza dedicata al 71° anniversario della redenzione della città.Callari ha sottolineato come la presenza della Regione a questi eventi, "che riaffermano l'identità e la storia dei nostri territori, è sempre supportata da un sentimento di partecipazione ispirato da un sincero ideale di appartenenza"."Quello stesso - ha spiegato l'assessore - che viene messo in discussione a livello europeo su un tema cogente come quello dei flussi migratori".Presenti all'evento, oltre al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, anche gli onorevoli Germano Pettarin e Walter Rizzetto, il senatore Luca Ciriani e il capogruppo in Consiglio regionale Giuseppe Nicoli. ARC/GG/ep