Rel. internazionali: ruolo Fvg strategico per area mitteleuropea

Udine, 1 ott - Quello del Friuli Venezia Giulia nell'area mitteleuropea è un ruolo strategico che si gioca nel tempo attraverso scambi, collaborazioni, sinergie di carattere culturale e che viene valorizzato dall'attività di realtà come l'associazione Mitteleuropa, impegnate a creare reti di carattere culturale in grado di far percepire il senso dell'identità e dell'appartenenza a un mondo e a un contesto territoriale che è per vocazione crocevia tra i popoli, le culture, le genti. Un insieme di contatti e relazioni che dimostrano come il messaggio culturale e valoriale trasmesso dall'antica civiltà presente ad Aquileia sia attuale, allo stesso modo in cui è attuale e importante il lavoro svolto da Mitteleuropa.



Lo ha evidenziato l'assessore regionale alle Finanze, intervenendo a Udine al convegno 'Dall'emergenza virale al vaccino culturale", svoltosi all'interno del diciassettesimo Forum internazionale dell'Euroregione aquileiese.



Le alleanze culturali di cui è florida la nostra regione sono ingredienti essenziali per superare la crisi pandemica ed è proprio il concetto di Mitteleuropa, ha aggiunto l'assessore, che ci riporta a una riflessione sulle nostre radici storiche.



L'esponente della Giunta ha spiegato che allo stesso modo in cui nei mosaici della Basilica di Aquileia si vedono il gallo e la tartaruga combattere, come il bene che combatte il male, oggi è necesario riflettere su quanto la bellezza, intesa come intelletto e cultura, sia uno strumento indispensabile per vincere le nuove sfide verso il futuro, così come lo sono le reti e le collaborazioni sviluppate a livello mitteleuropeo.



Rapporti che si rinnovano anche attraverso il convegno organizzato dall'associazione Mitteleuropa, ha concluso, e che possono riportare il Friuli Venezia Giulia al centro dell'interesse di quest'area, anche grazie alla collaborazione dell'Università di Udine, impegnata a stimolare i giovani ad approfondire la storia e la cultura del territorio. ARC/CM/ma





