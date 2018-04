Referendum: no a fusioni Aquileia-Terzo e Villa Santina-Raveo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 30 apr - No alla costituzione di due nuovi Comuni, Aquileia mediante la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia e Villa Raveo mediante la fusione dei Comuni di Raveo e Villa Santina.È questo l'esito del referendum consultivo che ha visto tre Comuni su quattro esprimere parere contrario alle rispettive fusioni ad eccezione del Comune di Raveo, il cui voto positivo non porterà comunque alla costituzione del nuovo Comune dato che l'esito del referendum è favorevole solo quando il sì alla fusione raggiunge la maggioranza dei voti validi, complessivamente espressi, nei due Enti coinvolti.Nel dettaglio, nel Comune di Aquileia è prevalso il no con il 70,60 per cento (1244 voti) mentre il sì ha raggiunto il 29,40 per cento (518 voti). Nel Comune di Terzo di Aquileia i sì sono stati 580 (37,69 per cento) e i no 959 (62,31 per cento). La fusione è stata bocciata con 2203 voti nei due Comuni pari al 66,74 per cento contro i 1098 voti a favore (33,26 per cento) su un totale di 3341 voti validi, 29 schede bianche e 11 nulle.Il Comune di Villa Santina ha espresso con 653 voti, pari al 59,47 per cento dei no e il 40,53 per cento dei sì (445 voti) di non volere la fusione mentre il Comune di Raveo ha espresso parere favorevole con 149 voti (60,82 per cento) e 96 voti contrari (39,18 per cento).È stata, quindi, bocciata la costituzione del nuovo Comune con un totale complessivo di 749 no (55,77 per cento) e 594 sì (44,23 per cento). Nei due Comuni interessati alla votazione sono stati 1367 i voti validi, 16 le schede bianche e 8 le nulle. ARC/LP/fc