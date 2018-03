Referendum: 29/4 al voto per nuovi Comuni di Aquileia e Villa Raveo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 18 mar - Il prossimo 29 aprile, in concomitanza con le elezioni regionali, si svolgeranno i referendum consultivi per la costituzione, attraverso fusione, di due nuovi Comuni.Saranno chiamati ad esprimersi tramite referendum consultivo i cittadini dei Comuni di Raveo e Villa Santina, per la costituzione del nuovo Comune denominato Villa Raveo, ed i cittadini di Aquileia e Terzo di Aquileia per la costituzione del nuovo Comune denominato Aquileia.Nel primo caso il quesito che sarà posto agli elettori è il seguente: "Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato Villa Raveo mediante la fusione dei Comuni di Raveo e Villa Santina, con capoluogo in Villa Santina?". Nel secondo caso il quesito è: "Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato Aquileia mediante la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia, con capoluogo in Terzo di Aquileia?".L'elettore dovrà rispondere mettendo una croce sul Sì o sul No che troverà prestampati sulla scheda. Per la validità del referendum consultivo non è richiesto alcun quorum di partecipazione.Le votazioni si svolgeranno dalle 7 alle 23 di domenica 29 aprile, mentre le operazioni di spoglio inizieranno lunedì mattina, immediatamente dopo la conclusione dello spoglio delle schede per le elezioni regionali. ARC/SSA/PPD