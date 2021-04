Recovery: Zilli, aggiornate le progettualità strategiche regionali

Udine, 1 apr - Le cinque schede progettuali che costituiscono il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) sono state definite e approvate oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli. I progetti regionali contenuti hanno un valore di 9,5 miliardi di euro. "Abbiamo ritenuto opportuno aggiornare le schede in vista dell'incontro che i governatori delle Regioni avranno con il Presidente del Consiglio Mario Draghi il prossimo 8 aprile nell'ambito della Conferenza Stato Regioni - ha evidenziato Zilli -. Le proposte rispondono alla immediata attuabilità del progetto di investimento, alla possibilità di generare effetti rapidi e positivi per un gran numero di beneficiari, al rilievo occupazionale, alla creazione di beni pubblici, alla resilienza dei territori mediante l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, alla complementarietà con interventi già in corso e con quelli in fase di individuazione per i prossimi Programmi della politica di coesione per il periodo 2021-2027". La partecipazione della Regione al processo di costruzione e successiva attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza è per Zilli "un passaggio importante per quello che la Regione sta portando a compimento anche con le Autonomie locali. Per questo il collega Roberti ed io abbiamo proficue interlocuzioni con Anci: alle risorse del React Eu, della Programmazione 21-27 e del Pnrr dovranno aggiungersi quelle che la Regione potrà mettere direttamente in campo quando sarà chiaro il ruolo che le autonomie regionali, in particolare le specialità, potranno avere in questa partita". Va ricordato che il Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF) dispone complessivamente 672,5 miliardi di euro e che all'Italia spettano complessivamente 208,6 miliardi, di cui 127,6 in prestiti e 81 in sussidi.Le cinque schede progettuali della Regione, come detto, hanno un valore complessivo di 9,5 miliardi di euro. Esse rispondono alle missioni su digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Rivoluzione verde e transizione ecologica, assistenza sanitaria. Gli interventi principali della prima scheda comprendono i lavori di riqualificazione dell'area del Porto Vecchio di Trieste, con il recupero dei magazzini 2 e 4 da destinare a nuova sede degli uffici dell'Amministrazione regionale, l'istituzione dell'Accademia regionale digitale diffusa, il data center per la Pa regionale, interventi per la digitalizzazione delle imprese, ma anche interventi in campo culturale come la digitalizzazione del Sirpac (Sistema informativo del patrimonio culturale regionale) e la rigenerazione urbana del parco Basaglia di Gorizia. Questi interventi valgono complessivamente 317 milioni di euro. La seconda scheda riguarda le infrastrutture e con 3,3 miliardi di euro rappresenta la voce economica più consistente. Vi fanno parte il raddoppio della linea ferroviaria Udine-Cervignano del Friuli, la terza corsia dell'A4 il completamento della rete stradale regionale, l'istituzione di una zona logistica semplificata funzionale al porto di Trieste, la realizzazione di un polo logistico regionale con nuovi scali ferroviari e il potenziamento di quelli esistenti, incentivi alla logistica e alla creazione di uno "smart district" dei processi logistici, nonchè alla riqualificazione delle risorse umane del settore. La terza scheda include progetti per poco più di 2 miliardi di euro per spingere la Regione verso il raggiungimento del Green deal e degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030. I progetti riguardano il trattamento dei rifiuti urbani, l'agricoltura sostenibile con particolare attenzione alla protezione del suolo e delle risorse idriche, ma anche interventi per il turismo e la cultura (recupero di edifici culturali e valorizzazione del patrimonio geologico regionale). La quarta scheda si muove sempre nell'ambito della rivoluzione verde ma riguarda le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. Vi fanno parte progetti per la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale, interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici (tra cui scuole e edilizia residenziale), il progetto per l'interramento delle linee ferroviarie che attraversano Udine. Infine, la quinta scheda vale 1,2 miliardi di euro e punta ad un ammodernamento dei servizi sanitari per superare le criticità emerse dalla gestione dell'epidemia da Covid-19. Prevede il rinnovo dei sistemi clinici, l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche ospedaliere compresa l'attivazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale o sulla telemedicina. ARC/SSA/al

© RIPRODUZIONE RISERVATA