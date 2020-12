Psr: Zannier, oltre 1,7 mln euro per investimenti su produzioni

Udine, 4 dic - Su proposta dell'assessore alle Risorseagroalimentari e forestali, Stefano Zannier, la Giunta regionaleha deciso di incrementare di oltre un milione e 732 mila euro ladotazione finanziaria del bando del Piano di sviluppo rurale(Psr) relativo agli investimenti per la trasformazione, lacommercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli.

Come spiega l'assessore Zannier "il mondo rurale del FriuliVenezia Giulia risente dell'assenza delle strutture ditrasformazione dei prodotti, che per la gran parte avviene inaltre realtà, dove tali impianti sono presenti da tempo. Questalacuna - aggiunge - ha finora trasferito gli introiti derivantidall'ultima fase della filiera agricola in altre Regioni,privando inoltre gli operatori agricoli dei relativi ulterioriricavi".

Accanto a ciò, insiste Zannier, "occorre considerare che nelpaniere dei prodotti realizzati sulla nostra terra ve ne sonoalcuni caratterizzati da un elevato potenziale di penetrazionenei mercati, su quello nazionale come in quelli esteri, ma chefinora non sono stati valorizzati. Pertanto - concludel'assessore - la Regione intende favorire lo sviluppo deiprodotti agricoli secondo le aspettative dei consumatori e lepossibilità di crescita, ma anche la loro commercializzazione".

La somma reperita dalla Amministrazione regionale per poterfinanziare il maggior numero di progetti presentati sul bando'Tipologia di interventi 4.2.1 - investimenti per latrasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodottiagricoli', è stata ricavata da economie sui bandi attinenti altretipologie di intervento del Psr rispetto alle quali era statopresentato un numero di domande inferiore rispetto alla dotazionefinanziaria disponibile.

Il bando con la nuova assegnazione di fondi è ora dotatocomplessivamente di quasi 5 milioni di euro.ARC/CM/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA