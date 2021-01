Psr: Zannier, bilancio Fvg più che positivo anche in tempo di Covid

"Raggiunto in anticipo obiettivo di spesa fissato per il 2020"

Trieste, 7 gen - Pagamenti a favore dei beneficiari per oltre50 milioni di euro, di cui circa 9 a titolo di finanziamentoaggiuntivo regionale, 571 ristori ad aziende agrituristiche,fattorie didattiche e sociali, per un importo complessivo dicirca 2,5 milioni di euro concessi per fronteggiare la crisidovuta alla pandemia e ben 52 milioni di euro richiesti sui bandiper i progetti di investimento da parte di giovani, aziendeagricole, agroalimentari e forestali.

Sono questi alcuni tra i dati sul bilancio di fine anno delProgramma di sviluppo rurale 2014-2020 (Psr) della Regione FriuliVenezia Giulia la cui attuazione è proseguita con un trend increscita anche nel 2020, nonostante le difficoltà operative e lelimitazioni causate dall'emergenza sanitaria. A comunicarlo con soddisfazione per i risultati raggiunti èl'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali,ittiche e alla montagna, Stefano Zannier.

"L'obiettivo di spesa fissato per l'anno 2020, tale da nondeterminare una perdita delle risorse europee - ha evidenziatol'assessore - è stato raggiunto già nel corso del mese disettembre, con un deciso incremento negli ultimi mesi e con largoanticipo rispetto alla fine dell'anno, conseguendo un avanzamentofinanziario complessivo che oggi si assesta al 57,4%, mentrel'intero stanziamento del Programma è stato attivato".

Il Psr ha inoltre liquidato i saldi di oltre 4.000 domande dellacampagna 2020 delle misure a superficie - impegniagroclimaticoambientali, biologico, indennità zone montane - giànel corso del mese di dicembre, per un importo complessivo di 8,5milioni di euro, anche in questo caso in anticipo rispetto aquanto accadeva negli anni precedenti. Sono state svolte ancheimportanti procedure di bando, per raccogliere le proposte diinvestimento da parte dei giovani, delle aziende agricole,agroalimentari e forestali, che hanno registrato un'elevatissimaadesione. "Con oltre 52 milioni di euro di contributi richiesti,il sistema regionale - ha sottolineato Zannier - ha dimostratouna forte propensione all'investimento, malgrado le problematichedel periodo e le gravi incertezze per il futuro".

Per mitigare gli effetti negativi causati dalla pandemia, è stataintrodotta nel Psr la misura straordinaria 21, volta a sostenerela liquidità delle aziende agrituristiche, delle fattoriedidattiche e sociali, nella prospettiva di dare continuità alleattività e di mantenere l'offerta di servizi nelle aree rurali,mitigando così gli effetti negativi. "Entro l'anno 2020 - harilevato l'Autorità di Gestione del Psr 2014-2020 Karen Miniutti- sono stati concessi oltre 571 ristori per un importocomplessivo di circa 2,5 milioni di euro, nel pieno rispettodella tempistica. I beneficiari avranno la possibilità dipresentare le domande di pagamento a partire da domani 8 gennaioe fino al 15 febbraio".

Sono state approvate anche importanti graduatorie dei bandiemanati nel corso del corrente anno, insediamento giovani,investimenti in agriturismo e nella trasformazione,commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli, conl'ammissione a finanziamento di 62 investimenti per un contributocomplessivo pari a quasi 10 milioni di euro. "Tutto ciò grazie aun intenso e incessante sforzo compiuto dai dipendenti regionali- ha aggiunto Miniutti - anche in condizioni di lavorodecisamente diverse dal normale".

All'inizio del 2021, non appena il quadro normativo europeo loconsentirà, sarà approntata una modifica del Psr che vedràl'estensione della sua durata di 2 anni, con la possibilità diutilizzare, oltre che le relative risorse ordinarie, anche unaquota consistente di risorse aggiuntive provenienti dallostrumento Next Generation Eu. "I fondi saranno programmati per larealizzazione di nuovi investimenti atti a favorire unrafforzamento e una maggiore resilienza del settore - haannunciato l'Autorità di Gestione - così come la prosecuzione ol'assunzione di nuovi impegni pluriennaliagro-climatico-ambientali e la conversione all'agricolturabiologica, nella fase di transizione verso la nuova Pac [Politicaagricola comune] che prenderà avvio nel 2023". Nel frattempo, èstato comunque emanato il bando annuale per il riconoscimento diun premio ai giovani che si insediano per la prima volta inun'azienda agricola per il quale, sempre dalla data dell'8gennaio è possibile presentare la domanda di sostegno.ARC/Com/pph

