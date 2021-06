Psr14-20: Zannier, spostato a 25/06 termine misure superfici e animali

Udine, 10 giu - Il termine di presentazione delle domande di aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali è stato spostato dal 15 giugno 2021 al 25 giugno 2021.



Lo ha stabilito una delibera urgente approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali ittiche e montagna del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che recepisce analoghe disposizioni ministeriali.



La proroga dei termini di presentazione delle domande è stata decisa a livello nazionale per assicurare agli agricoltori la possibilità di accedere agli aiuti della politica agricola comune, in considerazione anche della maggiore flessibilità riconosciuta agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto. ARC/SSA/gg





