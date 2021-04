Protezione civile: Zilli a trentesimo fondazione gruppo di Mortegliano

L'assessore ha rinnovato la gratitudine della comunità regionale ai volontari Mortegliano, 10 apr - "La ripartenza, una volta superata la pandemia, richiederà un grande sforzo di comunità, uno spirito di unione che i volontari della Protezione civile incarnano nella loro attività quotidiana a favore del bene comune: in questa giornata di festa, che doverosamente ricorda l'impegno trentennale che avete profuso, la Regione tiene a rinnovarvi gratitudine e sostegno". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenendo a nome del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del vicepresidente e assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi, alla celebrazione del 30° anniversario di istituzione del gruppo comunale di Mortegliano tenutasi oggi nella piazza del Municipio. "Ci avviciniamo alla data del 6 maggio, una ricorrenza scolpita nella memoria di ogni friulano, e oggi nel corso di una pandemia che continua a metterci a dura prova ci è di conforto sapere che siamo usciti a testa alta da quella tragedia immane del '76 con l'orgoglio di aver saputo esportare un 'modello Friuli', nato grazie alla lungimiranza del Commissario Zamberletti e di tutti i sindaci del tempo. Voi - si è rivolta Zilli ai numerosi volontari - siete i portavalori di questa storia". Zilli ha ribadito che l'Amministrazione regionale non mancherà di sostenere le crescenti necessità della Protezione civile in questo momento pandemico. "La Regione è fiera di contribuire e ancora una volta vi ringrazia per l'impegno che donate alla comunità in un momento nuovamente difficile come quello attuale. Il mio pensiero riconoscente - ha concluso Zilli - va anche alle vostre famiglie, a chi condivide la vostra scelta di fare parte della grande famiglia della Protezione civile sacrificando tempo e energie ad altre attività". Al termine della cerimonia in piazza, a cui erano presenti oltre al sindaco Roberto Zuliani numerosi primi cittadini del territorio e vertici della Protezione civile, Zilli ha inaugurato assieme al presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, una mostra fotografica che ripercorre le numerose attività sul territorio e le missioni all'estero dei volontari - oggi una trentina - coordinati da Renato Campese. ARC/EP

© RIPRODUZIONE RISERVATA