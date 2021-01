Prot. civile: Riccardi, Italspurghi testimonia valore nostra gente

Terremoto Croazia, donati due moduli abitativi Trieste, 12 gen - "La donazione di questi due moduli abitativirappresenta un gesto importante, sia da un punto di vistasolidaristico sia per quelle che sono le attuali condizioniclimatiche dei territori della Croazia colpiti dal sisma".Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega allaProtezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi,nel corso della presentazione della donazione da parte delladitta Italspurghi di due container ad uso abitativo presi incarico dalla Protezione civile per essere trasportati nelle zoneterremotate della Croazia, con il coordinamento del DipartimentoProtezione civile nazionale e l'egida dell'Unione europea.Come ha spiegato lo stesso Riccardi, la Regione ha provvedutosubito dopo le prime scosse con l'invio di 50 tende. "In questigiorni - come ha sottolineato il vicegovernatore - la situazionesi è fatta particolarmente complessa a causa delle bassetemperature, ed è proprio in considerazione di ciò che questimoduli risultano essere rispondenti alle necessità dellapopolazione terremotata".Riferendosi all'azienda triestina protagonista di questo atto digenerosità, Riccardi ha ricordato come il fondatore diItalspurghi abbia sempre declinato la visione imprenditorialedando importanza non solo all'aspetto economico ma anche a quellosociale, "dimostrando anche in questa occasione il valore umanodella nostra gente".ARC/GG/ep

