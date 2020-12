Prot. civile: Riccardi, grazie a Fvg tende a Croazia per 390 persone

Palmanova, 30 dic - Oggi pomeriggio dalla sede di Palmanovasono partiti altri due camion militari contenenti 18 tendepneumatiche della Protezione civile regionale per le popolazioniterremotate della Croazia. In più, facendo da supporto logisticoalla Regione Veneto e con la collaborazione dei Vigili del Fuocodi Udine, si sono uniti alla colonna altri quattro automezzi con50 tende.Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Protezionecivile, Riccardo Riccardi, aggiungendo che, prima della partenza,tutti i componenti della spedizione (26 militari, 4 funzionari e2 volontari della Protezione civile) sono stati sottoposti atampone nelle strutture ospedaliere di Palmanova e Monfalcone. Come ha sottolineato Riccardi, inoltre, fondamentale è statol'apporto fornito dal Reggimento Pozzuolo del Friuli diRemanzacco che cura il trasporto. Le 50 tende della Protezione civile Fvg (32 inviate ieri), comeha spiegato il vicegovernatore, permetteranno di ospitare e dareun tetto momentaneo a 390 persone sfollate a causa del sisma."Ancora una volta - ha concluso Riccardi - il Friuli VeneziaGiulia, forte della sua esperienza e di una consolidataattitudine alla solidarietà, non ha mancato di offrire il proprioaiuto rispondendo tempestivamente alla richiesta di un paesevicino che deve affrontare un'emergenza che in questo momento sisomma drammaticamente a quella sanitaria".ARC/GG

