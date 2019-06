Prot. civile: Riccardi e Prefetto Trieste confermano sinergie positive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palmanova, 6 giu -Prosegue, sul solco dei risultati raggiunti finora nel campo dell'emergenza e della prevenzione, la collaborazione tra la Protezione civile regionale e il sistema delle Prefetture del Friuli Venezia Giulia.La conferma dell'esistenza di "un'alleanza positiva nel segno della continuità di ottimi rapporti tra Stato e Regione improntati al servizio che dobbiamo garantire al cittadino" è giunta unanime oggi nelle parole del vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, e del Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, che stamattina ha fatto visita alla sede regionale della PC a Palmanova."Faccio i complimenti alla Regione Friuli Venezia Giulia per quanto ha saputo costruire in questi anni e per quanto ha fatto in molte occasioni" ha detto il Prefetto, riconoscendo "risultati tangibili che oggi sono sotto gli occhi di tutti nell'operatività della Protezione civile regionale".Riccardi da parte sua ha evidenziato la stretta sinergia tra Protezione civile e sistema delle prefetture regionali "con cui siamo costantemente in contatto in tutte le operazioni di emergenza e prevenzione che si verificano su territorio".Quella del Prefetto Valenti è stata per Riccardi "una vista gradita, anche in considerazione della vasta esperienza personale che il Prefetto vanta anche nel campo della Protezione civile. Il suo apprezzamento conferma un'alleanza tra Stato e Regione foriera di risultati sempre positivi".Valenti ha potuto apprezzare l'alto grado di dotazioni tecnologiche, peraltro in continuo aggiornamento, sia della sala operativa della Protezione civile che nelle strutture del Numero unico 112 e del Sistema operativo regionale di emergenza sanitaria (Sores).In una visione di accrescimento della cultura della sicurezza, Prefetto e vicegovernatore hanno espresso l'intenzione di avviare dei progetti congiunti rivolti alle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della responsabilità nelle decisioni che riguardano la comunità e la sicurezza quotidiana dei cittadini. ARC/SSA/ppd