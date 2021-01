Prot. Civile: Riccardi, con sindaci per ricognizione danni nevicate

Ringraziamento del vicegovernatore ai volontari per lavoro svolto Palmanova, 6 gen - Una serie di sopralluoghi, quelli compiutioggi dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile,Riccardo Riccardi, nel corso dei quali lo stesso esponente dellaGiunta regionale ha avuto modo sia di incontrare i sindaci dellelocalità colpite dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi esia di ringraziare i circa settecento volontari dei Gruppicomunali di Protezione civile per il lavoro che stanno svolgendodi rimozione della neve dalle aree abitate.Nel dettaglio il vicegovernatore ha visitato i comuni di Claut,Cimolais, Erto e Casso, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Pontebbae Tolmezzo. "Ho ritenuto opportuno - ha spiegato Riccardi -dimostrare che la Regione è vicina ai cittadini che stannovivendo questo tipo di emergenza. Una vicinanza non solosimbolica ma attiva, in quanto con i sindaci abbiamo effettuatouna ricognizione dei danni e dei costi da trasmettere poi alDipartimento nazionale della Protezione civile, al quale assiemealla Regione Veneto abbiamo chiesto lo stato di emergenzanazionale".Il vicegovernatore, ringraziando i volontari dei Gruppi comunali,ha sottolineato come l'operato della Protezione civile siarisultato importante nel liberare strade e marciapiedi sui qualii mezzi meccanici erano impossibilitati a intervenire."Questo della neve - ha detto ancora Riccardi - è solo uno deifronti sui quali siamo impegnati. Ricordo infatti per quel cheriguarda il Covid, che ci sono altre squadre di protezione civileche portano i beni di prima necessità a coloro i quali,specialmente anziani, sono sottoposti a un regime di isolamento odi quarantena. Inoltre, sempre nell'ambito della pandemia, cisono i volontari che operano nel servizio del numero unico sulCoronavirus rispondendo a tutte quelle persone che chiedonoinformazioni sull'emergenza".ARC/GG/ep

