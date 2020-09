Prot. civile: nuova sede Monfalcone testimonia modello Fvg

Monfalcone, 12 set - La Protezione civile rappresenta il simbolo valoriale più grande di questa regione, per il quale è riconosciuta come modello in tutta Italia.



Questo il concetto espresso oggi a Monfalcone dall'assessore regionale al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia nel corso della cerimonia per l'apertura della nuova sede del Gruppo comunale di Protezione civile. Circa 900 mq su due piani, una sala riunioni da 60 posti e in dotazione un automezzo con un apparato tecnologico che, nei casi emergenziali in cui vengono meno i collegamenti, garantisce la connessione alle reti telefoniche e internet.



L'esponente della Giunta regionale ha ricordato come proprio l'esperienza del Friuli Venezia Giulia sia stata storicamente di esempio per l'intero Paese, a partire dalla reazione organizzativa messa in campo nel terremoto del 1976. Dieci anni dopo, infatti, arriverà l'approvazione della legge regionale che regolerà in maniera organica la Protezione civile.



In considerazione di ciò, come ha sottolineato l'assessore, si può sostenere che il Friuli Venezia Giulia ha fatto da apripista, insegnando al resto dell'Italia come strutturare la gestione delle emergenze.



Ma il modello Fvg non si esaurisce con l'emergenza, comprende infatti anche la prevenzione, lo studio del territorio, l'adozione delle nuove tecnologie e la capacità di ripartenza e di ricostruzione, testimoniate anche recentemente dai lavori effettuati dopo la tempesta Vaia.



Infine il rappresentante dell'Amministrazione regionale ha ricordato i grandi valori che animano gli uomini e le donne della Protezione civile regionale: primo su tutti il volontariato, di chi offre con spirito di servizio il proprio impegno a favore della comunità. ARC/GG/ep



© RIPRODUZIONE RISERVATA