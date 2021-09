Prot. civile: Comeglians, fine lavori viabilità Panoramica delle vette

Trieste, 18 set - Sono terminati i lavori per il ripristino del transito lungo la viabilità denominata Panoramica delle Vette, in prossimità del rifugio Chiadinas. Conseguentemente a ciò, con il contestuale atto di consegna delle opere al Comune di Comeglians, verrà nei prossimi giorni revocata l'ordinanza di divieto di transito.



Ne dà notizia il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.



L'intervento urgente di Protezione civile è consistito nella rimozione del materiale lapideo franato sulla carreggiata e delle reti danneggiate, nel disgaggio e pulizia dell'area di crollo del volume roccioso dagli elementi lapidei in situazione di precaria stabilità, nel posizionamento di nuove reti in aderenza armate con funi e opportunamente chiodate e in altre opere minori di completamento dell'intervento.



Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, la viabilità era stata interrotta da una frana di materiale roccioso a seguito degli eventi meteo accaduti nel mese di agosto 2021, che con buone probabilità hanno causato il crollo di un volume roccioso dal versante soprastante il piano viabile. ARC/GG/al





