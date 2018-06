Programmazione Ue: verso il post 2020. Idee, scenari e prospettive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 26/6 Udine l'evento annuale Por- Fesr 2014-2020Trieste, 23 giu - "Verso il post 2020: idee, scenari e prospettive per la politica di coesione": questo il titolo dell'evento annuale del Por-Fesr 2014-2020, dedicato quest'anno al futuro della programmazione europea e delle politiche di coesione, in programma a Udine, Auditorium della Regione "Comelli, martedì 26 giugno, con inizio alle ore 10.00.L'incontro ha lo scopo di riunire rappresentanti istituzionali e del settore produttivo per discutere delle prospettive della programmazione europea, aprendo il dibattito per far emergere anche le necessità e i bisogni dei settori coinvolti in vista della definizione delle prossime politiche europee post 2020. Un focus sarà riservato alla politica di coesione, a pochi mesi dall'adesione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'Alleanza per la Coesione (Cohesion Alliance) promossa dal Comitato Europeo delle Regioni.A dare l'avvio ai lavori sarà l'assessore alle attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini. Saranno presenti tra i relatori Martin Bugelli della Direzione Politica regionale e urbana della Commissione Europea, Ivana Sacco del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Maria d'Ercole dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Lydia Alessio-Vernì Direttrice centrale attività produttive turismo e cooperazione, Wania Moschetta dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.Nella seconda parte si svolgerà una tavola rotonda tra i rappresentanti dei cluster regionali e i relatori, coordinata dal giornalista del Sole24Ore Giuseppe Chiellino, in cui le tematiche della giornata verranno discusse attraverso un confronto con il sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati. ARC/PPD/com