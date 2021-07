Pro loco: Bini, Regione sostiene spese gestione e proroga rendiconti

Udine, 25 lug - "La Regione riconosce il grandissimo ruolo di promozione turistica e di aggregazione sociale svolto dalle Pro loco che anche quest'anno hanno ridotto notevolmente la possibilità di svolgere sagre ed eventi, ma hanno continuato a sostenere le spese di funzionamento. Per questo abbiamo deciso di contribuire alle spese di gestione e confermare la proroga delle rendicontazioni per eventi oggetto di contributo nel 2020 ma realizzati soltanto quest'anno".



Così l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha spiegato il contenuto di una delibera approvata dalla Giunta regionale che approva la proposta di graduatoria annuale per il trasferimento di risorse alla sezione regionale dell'Unione nazionale Pro loco italiane (Unpli Fvg).



"Nonostante il periodo da emergenza Covid-19, per cui alcune manifestazioni non hanno avuto luogo, abbiamo ritenuto comunque necessario procedere all'approvazione della graduatoria perché sentiamo il dovere di dare continuità alle spese di funzionamento delle singole Pro loco" ha confermato Bini che ha poi spiegato come "nei primi cinque mesi del 2021 a causa delle restrizioni sanitarie le associazioni Pro Loco non hanno potuto assicurare un regolare svolgimento degli eventi normalmente organizzati, ma nello stesso periodo hanno comunque dovuto farsi carico delle spese di funzionamento dei propri uffici, che non sono diminuite, così come hanno dovuto fare i Consorzi per il funzionamento delle proprie sedi".



In dettaglio, il contributo 2021 per le spese relative all'attività delle singole Pro loco ammonta a 543.600 euro, mentre il contributo per le spese relative al loro funzionamento è di 128mila euro.



Il contributo per le spese di funzionamento dei Consorzi ammonta ad euro 45.400 euro; il contributo per le spese di funzionamento di Unpli Fvg ammonta a 133mila euro, su un bilancio preventivo di 217.200 euro. Rispetto agli anni precedenti si è quindi assistito a un decremento delle spese per l'attività delle Pro loco, a fronte di un aumento delle spese per il funzionamento. Infine, sono stati confermati per quest'anno i fondi relativi ad alcuni eventi, già oggetto di finanziamento nel 2020, ma che non hanno potuto svolgersi o si sono svolti in maniera ridotta e per i quali le Pro loco hanno comunque sostenuto delle spese. In questi casi, è stata accordata alle Pro loco la possibilità di rendicontare ad Unpli Fvg le spese relative ad eventi oggetto del contributo 2020 anche con fatture emesse nel 2021. ARC/MA/ep





