Premio Tomizza: Turcinovich Giuricin esempio impegno convivenza civile

Trieste, 6 set - La consegna di un riconoscimento a una persona come Rosanna Turcinovich Giuricin che si è impegnata per promuovere la civile convivenza e il rispetto reciproco tra i popoli non può che essere un segnale positivo, soprattutto quando avviene a pochi giorni da un evento violento come la sparatoria di sabato scorso. La convivenza tra etnie e culture diverse è un elemento fondante di una città cosmopolita come Trieste, ma oggi è fondamentale promuovere con decisione un messaggio di pace ma anche continuare a lavorare per mantenere la sicurezza dei cittadini e isolare chi non rispetta le regole della convivenza civile.



È questo, in sintesi, il concetto espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali e corregionali all'estero durante la cerimonia di conferimento da parte del Lions Club Trieste Europa del Premio Fulvio Tomizza a Rosanna Turcinovich Giuricin.



È stato infine evidenziato come Turchinovich Giuricin sia stata capace, nel proprio lavoro di giornalista, nella sua attività letteraria e nella vita in generale, di promuovere il rispetto tra i popoli che convivono tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia e di favorire la coesione sia tra gli esuli istriani fiumani e dalmati in tutto il mondo sia con le minoranze di lingua italiana oltreconfine.





