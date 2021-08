Premio Pro Majano: Zilli, Enzo Cainero promotore del Fvg

Majano, 5 ago - "Enzo Cainero ha visto lontano riconoscendo le potenzialità della nostra terra e dei nostri giovani; ha sempre avuto il grande merito e le capacità di portare avanti e realizzare ogni progetto che ha preso in mano. Grazie alla sua lungimiranza e alla sua intuizione le nostre comunità hanno ricevuto un'importante spinta economica e morale: tutto il Friuli Venezia Giulia dovrebbe rendergli merito. Esprimo il 'grazie' dell'Amministrazione regionale". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, in occasione della cerimonia di consegna, a Enzo Cainero, del premio Pro Majano che ogni anno viene conferito a un simbolo dell'eccellenza friulana nel mondo. Il riconoscimento ha come motivazione l'aver rappresentato e dato lustro al Friuli Venezia Giulia, l'aver valorizzato la gente, il territorio, la professionalità e l'aver tenuto in primo piano sempre i valori umani, la laboriosità e la riservatezza. "Cainero ha molti meriti - ha aggiunto Zilli - fra cui quello di aver portato alla ribalta nazionale e internazionale il Friuli Venezia Giulia. Gli va riconosciuta infatti la capacità di aver portato sulle nostre vette e lungo le strade dei nostri paesi il fascino indiscusso del Giro d'Italia senza dimenticare l'altrettanto entusiasmante Giro Rosa". L'esponente della Giunta Fedriga ha sottolineato, inoltre, il valore del premio, consegnato negli anni alle Frecce Tricolori, a Bruno Pizzul, a don Alessio Geretti, all'atleta Chiara Cainero. "Oggi, questo riconoscimento - ha indicato Zilli - non poteva finire in mani migliori, ringrazio la Pro Majano per la scelta fatta". Zilli ha auspicato che Cainero prosegua, con ulteriori progetti, a mantenere alto il nome del Friuli Venezia Giulia come ha fatto ieri Jonathan Milan "che - ha concluso l'assessore regionale - ha portato il primo oro di queste Olimpiadi a Buja e nel nostro Friuli, riempendoci di grande orgoglio". ARC/LP/gg

