Porto Vecchio: Zilli, Regione attenta a recupero scalo Trieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 3 lug - "Gli interventi di riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste sono strategici e li seguiamo con la massima attenzione, anche e soprattutto a fronte del contributo di 50 milioni di euro previsto dalla delibera Cipe 3/2016 che promuove il recupero della parte più antica dello scalo giuliano".È quanto ha affermato l'assessore a Finanze e Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, dopo aver compiuto oggi un sopralluogo in Porto Vecchio con i tecnici per verificare lo stato delle strutture e in particolare dei magazzini 24, 25 e 26, quest'ultimo in parte già oggetto di altri interventi."Il Porto Vecchio - ha detto Zilli - porta con sé una grande esperienza storica dal punto di vista sia architettonico che culturale e rappresenta un esempio unico e prestigioso di archeologia industriale dalle potenzialità pressoché illimitate di sviluppo per la città Trieste e non solo".Sul Porto Vecchio, oltre agli accordi operativi, tra il ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, la Regione e il Comune di Trieste, a maggio 2018 sono state siglate le intese esecutive finalizzate a portare avanti il progetto di recupero, unitamente a opere di viabilità e al restauro del pontone gru Ursus.Nell'insieme, ha concluso Zilli, trattasi di "un progetto ambizioso in grado di ridare vita a un'area importantissima del territorio triestino". ARC/PPH/fc