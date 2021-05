Porto Vecchio: Fedriga, ok al cda Ursus, ora fare presto e bene

Trieste, 28 mag - "Con la costituzione formale del Consorzio Ursus il rilancio del Porto Vecchio ha tutti gli strumenti operativi per agire. Bene che il Consiglio d'amministrazione sia snello e composto da tecnici: l'attesa dei cittadini è grande e c'è tanto lavoro da fare con efficacia, attenzione e rapidità". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine dell'incontro nel Palazzo della Regione tra la Regione stessa, il Comune di Trieste e l'Autorità di sistema del mare Adriatico orientale che ha definito il cda del consorzio Ursus. La presidenza va a Giulio Bernetti, in rappresentanza del Comune di Trieste, affiancato da Luciano Zanelli per la Regione e Sandra Primiceri per l'Autorità portuale. Hanno sottoscritto l'atto lo stesso Fedriga, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il presidente dell'Autorità di sistema portuale Zeno D'Agostino. L'accordo di programma sul Porto Vecchio era stato firmato dai tre contraenti istituzionali lo scorso 4 marzo. ARC/PPH/ep

