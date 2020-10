Porti: Pizzimenti, pressing su Governo per attuazione punti franchi

Trieste, 1 ott - "L'attuazione del regime dei punti franchi del porto di Trieste porterebbe vantaggi non solo alla città ma a tutto il nostro territorio regionale e per questo mi impegno a coinvolgere i nostri rappresentanti presso l'Unione europea per un dialogo diretto con le istituzioni comunitarie".



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, in merito alla mozione, primo firmatario Claudio Giacomelli, approvata dal Consiglio regionale e che impegna la Giunta regionale ad attivarsi per sostenere presso il Governo la piena attuazione del regime giuridico.



"Perché il regime si realizzi - ha ricordato l'assessore - è necessario che il Governo notifichi alla Commissione europea l'esclusione dei punti franchi dal territorio doganale dell'Unione, attivando la procedura presso le istituzioni comunitarie. Sebbene nel corso della recente audizione congiunta della I e IV Commissione i responsabili dell'Agenzia delle Dogane abbiano reso nota l'istituzione di un tavolo tecnico per l'analisi e la valorizzazione delle specialità del porto di Trieste, il Friuli Venezia Giulia resta in attesa di sviluppi".



"Sarà fondamentale - ha sottolineato Pizzimenti - la sinergia tra porti, interporti e tutta la rete di trasporti fuori dal nostro territorio. La sfida è duplice: ottenere i punti franchi e mettere in rete le capacità delle singole infrastrutture. Trieste è punto nevralgico di questo sistema, ma sarà la piattaforma globale del Friuli Venezia Giulia a vincere queste sfide". ARC/EP/al



