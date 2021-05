Pnrr:Zilli/Roberti, confronto con enti locali per cogliere opportunità

Incontro in videoconferenza con presidente Anci Dorino Favot Trieste, 11 mag - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'opportunità che va colta e per il quale è importante avere l'apporto da parte degli Enti locali". Lo hanno detto gli assessori regionali alle Finanze Barbara Zilli e alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti nel corso dell'incontro in remoto svoltosi oggi con il presidente di Anci Fvg Dorino Favot. La riunione è servita per avviare un confronto sul Pnrr ed in particolare per valutare lo stato di avanzamento delle progettualità comunali. "Il confronto - ha spiegato l'assessore Zilli - è inserito nell'ottica di una proficua e costruttiva collaborazione tra l'Amministrazione regionale e Anci. Dobbiamo farci trovare pronti a cogliere le opportunità del Piano e l'apporto degli enti locali è in questo senso molto importante". "Il confronto - ha aggiunto l'assessore Roberti - è nato quando ancora, con il governo Conte, non era previsto alcun coinvolgimento delle Regioni; si è poi rafforzato quando, con il cambio di esecutivo, si è capito che il rilancio può avvenire soltanto tramite patto interistituzionale". Nel corso della riunione è stato fissato per venerdì 21 maggio alle 11 un ulteriore incontro tra gli assessori Roberti, Zilli e il direttivo di Anci per un confronto sulla modalità operativa con la quale valorizzazione i progetti degli Enti locali che devono procedere in sinergia con quelli elaborati dalla Regione. ARC/AL

