Pesca sportiva: Zannier, pronti documenti immissione trote in canali

Trieste, 19 feb - "Abbiamo affidato all'Ente tutela patrimonio ittico (Etpi) del Friuli Venezia Giulia l'incarico di presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutta la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione per immettere la trota iridea per la pesca sportiva, intanto, in alcuni canali artificiali della Regione".



La conferma arriva dall'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, a conclusione della seduta della Giunta regionale che oggi ha approvato una apposita delibera.



"Stiamo lavorando per rilanciare la pesca sportiva che - aggiunge Zannier - riveste una certa importanza anche per il turismo del Friuli Venezia Giulia".



"Il divieto di immissione di specie non autoctone ha finora bloccato le gare di questa disciplina. Con la documentazione inviata al Ministero - spiega l'assessore - viene però dimostrato che vengono conservati gli habitat naturali e non ci sono rischi per le specie ittiche autoctone".



"Il Ministero adesso ha sessanta giorni per esprimersi su questa nostra prima richiesta di immissione della trota iridea. Se l'esito risulterà positivo - conclude Zannier - partirà subito l'iter per introdurre questa specie anche in alcuni tratti di corsi d'acqua naturali della nostra Regione". ARC/RT/ma



