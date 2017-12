Personale: Panontin, Governo non impugna trattamento accessorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 dic - Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale al Comparto Unico, Paolo Panontin, alla notizia, appresa oggi, della rinuncia del Consiglio dei Ministri all'impugnativa della legge regionale di assestamento di bilancio in relazione alla norma che riguarda il trattamento accessorio del personale del Comparto Unico."La decisione dell'Esecutivo nazionale - ha dichiarato Panontin - consente di andare alla chiusura della contrattazione di primo livello per l'ultimo punto che mancava. È così ragionevole pensare che saremo in grado, nell'arco di un mese o poco più, di definire il contratto del comparto regionale del pubblico impiego che - ha concluso - comprende il personale della Regione e degli Enti locali". ARC/PPH/fc