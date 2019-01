Personale Fvg Strade: Pizzimenti, incontro costruttivo con sindacati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 30 gen - "Un incontro costruttivo nel quale sono state chiarite le posizioni e sono state date risposte precise alle richieste delle parti sindacali, oltre che confermata la disponibilità degli uffici della Direzione centrale regionale e di Fvg Strade spa a proseguire nelle fasi successive".Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell'incontro che si è svolto oggi nella sede della Regione a Udine con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore trasporti (Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl) incentrato sulla situazione del personale di Fvg Strade spa.Assieme al presidente della società, Raffaele Fantelli, l'assessore ha illustrato le recenti novità conseguenti all'entrata in vigore delle nuova normativa regionale approvata in occasione della Legge di Stabilità 2018 e avente ad oggetto il contratto collettivo di lavoro da applicare al personale nuovo assunto della società a partire dal 1° gennaio 2019."Per garantire un miglior efficientamento e una razionalizzazione delle spese della società Fvg Strade spa e per favorire una proficua mobilità del personale nell'ambito degli enti che esercitano le funzioni in materia di viabilità - ha chiarito Pizzimenti - dal 1° gennaio di quest'anno, ai dipendenti di nuova assunzione si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico. Ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, continuerà, invece, ad essere applicato il contratto collettivo già vigente". ARC/LP/Com