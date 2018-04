Personale: 4-13/4 assemblee sindacali Comparto unico Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 3 apr - Dal 4 al 13 aprile le organizzazioni sindacali di Cisl Fp e Cisal enti locali Fvg hanno indetto una serie di assemblee sindacali con le lavoratrici e i lavoratori del Comparto unico di tutta la Regione.La Cisl Fp ha convocato i dipendenti dell'ex provincia di Gorizia in due distinti appuntamenti: domani 4 aprile, dalle ore 15 alle ore 17, nella sala conferenze della biblioteca di Monfalcone e mercoledì 11 aprile, sempre dalle 15 alle 17, nella sala Dora Bassi di via Garibaldi a Gorizia.La Cisal Enti Locali Fvg ha indetto le assemblee riservate a tutto il personale dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali con il seguente calendario: per Trieste e provincia lunedì 9 aprile dalle 9.30 alle 12, nella sala parrocchiale di Santa Maria Maggiore, via del Collegio, 6 a Trieste; per Udine e provincia, martedì 10 aprile dalle 9.30 alle 12, nell'Auditorium della sede della Regione di Via Sabbadini, 31 a Udine; per Gorizia e provincia mercoledì 11 aprile dalle 11 alle 13.30 nella sala ex Consiglio provinciale in Corso Italia, 55; per Palmanova, giovedì 12 aprile dalle 9 alle 10.30 nella sala formazione della sede della Protezione Civile di Via Natisone, 43; per Tolmezzo, giovedì 12 aprile dalle 11.30 alle 13 nella sala conferenze del Museo carnico Gortani in via della Vittoria, 2; infine, per Pordenone e provincia, venerdì 13 aprile 2018 dalle 10 alle 12 nell'Auditorium della sede dell'ex Provincia in largo San Giorgio 12. ARC/SSA/fc