Patrimonio: Zilli, a Fondazione Aquileia l'immobile di Piazza Capitolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 21 feb - "Oggi poniamo un'altra pietra miliare nel percorso di valorizzazione del sito archeologico di Aquileia, portando a compimento l'iter per l'acquisizione da parte della Regione e la successiva cessione alla Fondazione Aquileia del complesso immobiliare ex Tomat in Piazza Capitolo".Lo ha riferito l'assessore alle Finanze e patrimonio, Barbara Zilli, preannunciando la ratifica del conferimento del complesso immobiliare noto come area "ex Tomat" alla Fondazione Aquileia. Si tratta di un immobile del demanio artistico culturale già in uso alla Fondazione. La firma avverrà domani (venerdì 22 febbraio) alla presenza del direttore dell'Ente, Cristiano Tiussi."Si tratta di un passaggio fondamentale per sviluppare ulteriormente l'opera di valorizzazione culturale delle aree archeologiche concesse in uso dallo Stato alla Fondazione Aquileia, e in particolare dell'area archeologica dei "Fondi Cossar" - ha spiegato Zilli - con la conclusione di un'operazione immobiliare intermedia con cui la Regione è stata autorizzata ad acquisire l'immobile al proprio patrimonio e successivamente a conferirlo in uso alla Fondazione"."Ancora una volta la Regione si è dimostrata attenta alle esigenze del territorio, attuando procedure anche complesse pur di dare piena risposta alle richieste di enti e amministrazioni comunali che propongono progettualità di lungo termine per lo sviluppo della nostra comunità" ha concluso Zilli. ARC/SSA/ep