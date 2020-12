Patrimonio: Callari, un mosaico rilancia l'identità di Monfalcone

Monfalcone, 23 dic - "Un arricchimento della piazzetta Montes,ma anche un simbolo del desiderio di riscatto della città diMonfalcone dal ruolo cantieristico al quale era stata relegataper tanto tempo alla valorizzazione e alla conoscenza delle sueattrattive paesaggistiche, ambientali, antropiche".Con queste parole l'assessore regionale Sebastiano Callari èintervenuto a Monfalcone alla vernice del mosaico: si tratta diun'opera, progettata dall'architetto Sergio Valcovich, che sisviluppa per 12 metri e che con ricchezza e varietà di colori espunti artistici strettamente legati agli elementi identificatividell'area, simboleggia ed esprime la volontà del Comune dirilanciare un territorio a lungo trascurato.Accanto all'opera, la sistemazione della piazzetta permetterà orauna migliore fruizione dell'area.Callari ha sottolineato come il territorio di Monfalconeracchiuda numerose potenzialità finora inespresse, che "non siesauriscono nella narrazione di Monfalcone come città deicantieri: dall'unicità del Carso, alle campagne, al mare, dallaRocca sovrastante l'abitato, al Golfo di Panzano spesso animatodal candore delle vele". L'assessore ha ricordato come "il recente stanziamento,fortemente voluto dal governatore Fedriga tra le grandi operenella legge di stabilità, che ammonta a 9 milioni di euro dadestinare alla valorizzazione del territorio monfalconese,intende promuovere proprio queste risorse, stimolando un'identitàlocale che è bene raffigurata nell'opera realizzata dalla Scuolamosaicisti del Friuli di Spilimbergo"."Oggi a Monfalcone - ha evidenziato l'assessore - si incontranodue eccellenze del Friuli Venezia Giulia: la prima eccellenza -ha detto - è rappresentata dalla scuola mosaicisti diSpilimbergo, che ha ottenuto importanti riconoscimentiinternazionali proprio perché con il suo impegno formativo tendea realizzare grandi opere destinate a valorizzare l'identità deiluoghi dove esse vengono collocate; opere che si rifanno allarappresentazione di ambienti ed elementi antropici tipici delnostro territorio e arricchiscono in questo modo la percezionedell'immagine della nostra regione. L'altra eccellenza - haconcluso - è costituita dal territorio di Monfalcone, che stariscoprendo in questi anni la sua identità e grandi potenzialitàdal punto di vista ambientale e paesaggistico, e non è un casoche il mosaico si chiami 'Dal Carso al mare'".ARC/CM/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA