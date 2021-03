Patrimonio: Callari, immobili Regione supporteranno Gorizia 2025

Trieste, 2 mar - "La Regione metterà immobili di pregio di sua proprietà a disposizione del Comune di Gorizia per rafforzarne la capacità di ospitare l'appuntamento più importante degli ultimi vent'anni, Gorizia-Nova Gorica capitale della cultura europea del 2025". Lo ha annunciato l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari al termine di incontro avuto a Trieste nel Palazzo della Regione con il sindaco del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna. "Nell'ambito di un accordo di valorizzazione più generale cui stiamo lavorando da mesi e che perfezioneremo a breve, Villla Olivo - ha reso noto Callari - potrà diventare la sede del Gect Euregio Senza Confini, destinata a una funzione sempre più strategica e a una accresciuta operatività proprio in preparazione dell'evento in programma tra quattro anni. Inoltre assegneremo in concessione pluriennale al Comune l'Auditorium di Gorizia in modo che possa ospitare l'organizzazione di eventi culturali e convegni". "È la dimostrazione - ha concluso l'assessore regionale Patrimonio - dell'importanza che la Regione annette a Gorizia e Nova Gorica capitale europea della cultura, che rappresenta già da ora un appuntamento fondamentale non solo per l'Isontino ma per tutto il Friuli Venezia Giulia". ARC/PPH/al © RIPRODUZIONE RISERVATA