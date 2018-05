Pasta Zara: Fedriga, disponibili a strumento sblocco stipendi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 16 mag - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, incontrando le rappresentanze sindacali in merito alla crisi di Pasta Zara, ha confermato la massima disponibilità della Regione sia nei confronti della proprietà sia dei lavoratori dello stabilimento triestino e dell'indotto.In particolare, Fedriga ha assicurato che saranno messi in campo tutti gli strumenti a disposizione delle direzioni alle Attività produttive e al Lavoro della Regione, i direttori delle quali erano presenti all'incontro assieme ai vertici amministrativi dell'ente, per favorire in primo luogo la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Muggia.Su richiesta delle organizzazioni sindacali e delle Rsu, il governatore si è quindi dichiarato favorevole all'individuazione di uno strumento tecnico che consenta, nell'emergenza, l'anticipazione degli stipendi non ancora erogati dall'azienda ai lavoratori. ARC/MA/fc