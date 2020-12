Partecipate: Zilli, approvato il nuovo Piano di revisione periodica

Trieste, 24 dic - La Giunta regionale, con una appositadelibera, ha approvato, nella giornata di ieri, il "Piano direvisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2019".

"Il nostro intento - spiega l'assessore alle Finanze, BarbaraZilli - è quello di proseguire nell'attenta ricognizione dellepartecipate delle Regione, garantendo la massima trasparenzadell'azione amministrativa".

"Il documento - aggiunge - contiene un'analisi complessiva sia ditutte le società nelle quali la Regione detiene una presenzadiretta che di quelle indirette all'interno delle quali,indipendentemente dal livello, permane la presenza del FriuliVenezia Giulia in termini di controllo".

"Oltre all'applicazione di quanto disposto nel Testo unico sullesocietà pubbliche (Tusp), in questo Piano si è fatto riferimentoalle linee guida e alle schede per la rilevazione dei dati -aggiornati al 2020 - formulate dal Dipartimento del Tesoro econdivise con la Corte dei Conti. Elementi necessari - sottolineaZilli - per consentire la rilevazione delle partecipazionipubbliche tramite l'applicativo del Portale del Tesoro".

"In particolare, abbiamo completato gli interventi dirazionalizzazione necessari per Friuli Innovazione Scarl,Interporto Centro Ingrosso di Pordenone Spa, Open Leader Scarl,mentre sono in fase di completamento quelli riguardanti PoloTecnologico Scpa".

"Per quanto concerne le partecipazioni indirette - proseguel'assessore -, nelle schede di dettaglio sono stati propostispecifici interventi per Palm'è Srl - Energia Per Esempio, BicIncubatori Fvg Srl, Maritime Technology Cluster Fvg - Scarl, CafInterregionale Dipendenti Srl, nonché per Comet Scrl e FabbricaModello di Pordenone Srl per le quali - confermata la necessitàdi interventi di razionalizzazione - resta ferma l'autorizzazioneal mantenimento temporaneo ai sensi del Tusp".

Nel dettaglio il documento approvato dalla Giunta evidenzia chela Regione - in seguito alla soppressione della Provincia diUdine - ha acquisito le presenze dirette in Ditedi Scarl, FriuliInnovazione Srl e in due società in liquidazione: Carnia WelcomeScarl ed Exe Spa. Tramite quest'ultima, il Friuli Venezia Giuliaha incamerato anche la partecipazione indiretta in Palm'è Srl -Energia per esempio e in Esco Friuli Venezia Giulia Srl,anch'essa in liquidazione e già cancellata dal registro delleimprese.

Rispetto alla situazione fotografata dal precedente Piano,risultano invece cancellate le presenze dirette in Agenzia per losviluppo del distretto del coltello Scarl, Fiera di Trieste Spa eTrieste Coffee Cluster Srl, mentre risultano cedute lepartecipazioni dirette in Interporto Centro Ingrosso PordenoneSpa e Open Leader Srl.

"Come accaduto con i precedenti Piani - sottolinea Zilli - sonostate oggetto di ricognizione, ma non di revisione, le societàBanca Mediocredito Fvg Spa ed Elettra Sincrotrone Scpa, in virtùdi quanto previsto dalle norme in vigore".

"Inoltre - aggiunge l'assessore - non sono state oggetto diricognizione, e quindi di revisione, le partecipazioni indirettedetenute a titolo di pegno, nonché le presenze riconducibili al'private equity', riferibili all'attività di investimento diFriulia Spa e Finest Spa"

La delibera approvata dalla Giunta sarà trasmessa alla Sezione dicontrollo della Regione Friuli Venezia Giulia della Corte deiConti e pubblicata sul sito internet istituzionaledell'Amministrazione regionale.ARC/RT/dfd

