Parco del Mare: Fedriga-Roberti, pandemia non ferma sviluppo del Fvg

Trieste, 20 nov - "Proprio in fasi drammatiche come quella chestiamo vivendo per la situazione dovuta alla pandemia è ilmomento di non fermarsi e anzi di crederci e di guardare alfuturo e alla creazione di nuove occasioni di sviluppo per ilFriuli Venezia Giulia: ecco perché il progetto del Parco del Mareha il supporto della Regione".È il punto saliente del videomessaggio che il governatore delFriuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha inviato allapresentazione, che si è tenuta oggi nella sede della Camera dicommercio della Venezia Giulia, del progetto del Parco del Mare,con l'illustrazione generale del rendering e dellecaratteristiche generali dell'opera, di cui si prevede larealizzazione entro la primavera del 2024.A rappresentare nella Sala Maggiore l'istituzione regionalel'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti. "Il lockdowna marzo scorso - ha spiegato Roberti - ha causato un doppiorammarico perché la città di Trieste stava vivendo una grandefase di sviluppo. Ma quelle potenzialità non sono cambiate equando la mascherina che indossiamo sarà solo un brutto ricordole sfide di sviluppo che oggi stiamo cogliendo ci permetterannodi guardare di nuovo a un futuro di crescita". "Il progetto del Parco del Mare vive oggi una giornatasignificativa - ha osservato Fedriga - e offre l'immagine di unFriuli Venezia Giulia che crede nelle sue potenzialità"."Accanto alle misure concrete di sostegno che la Regione offrenel presente alle imprese colpite dalla pandemia e che sarannoaccresciute nell'imminente legge di stabilità - hanno osservatoFedriga e Roberti - dobbiamo continuare a guardare avanti e asupportare iniziative come il Parco del Mare, progetto che sipresenta come un'opportunità di sviluppo economico e dirigenerazione di un'area fondamentale di Trieste e che oggi èreso possibile dal coinvolgimento dei privati e dal lavoro insintonia di tutte le istituzioni".ARC/PPH/ma

