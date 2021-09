Paralimpiadi: Regione, bronzo Aere grande orgoglio per Ssr e per Fvg

Trieste, 2 set - Il bronzo di Katia Aere alle Paralimpiadi è un motivo di grande orgoglio non solo per il Sistema sanitario regionale, di cui è una dipendente, ma per l'intero Friuli Venezia Giulia.



Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delega alla Salute e alla disabilità a margine della medaglia di bronzo conquistata da Katia Aere, infermiera che lavora all'ospedale di Spilimbergo, nella prova individuale di ciclismo su strada (handbike) ai Giochi Paralimpici in corso a Tokio.



Come ha sottolineato l'esponente della Giunta, in un'edizione delle Paralimpiadi che sta dando importanti soddisfazioni al nostro Paese, si inserisce anche la prestazione di questa atleta della regione la cui energia profusa per la conquista del podio richiama l'abnegazione e lo spirito di servizio che tutti i suoi colleghi e le sue colleghe hanno messo in campo nel corso dell'emergenza pandemica. ARC/GG/ma





