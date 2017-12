PA: 1/12 convegno a Trieste su nuove soggettivitÃ  giuridiche

Trieste, 28 novembre - L'associazione avvocati amministrativisti del Friuli Venezia Giulia organizza venerdì 1 dicembre (sede Regione, via Orologio 1, salone rappresentanza, ore 15), in collaborazione con Regione e Università di Udine, il convegno annuale "Forma e sostanza dell'azione amministrativa: società, fondazioni, conferenze di servizi telematiche" dedicato alla stagione di riforme che interessa la pubblica amministrazione a tutti i livelli in quanto ne sta cambiando profondamente il volto.



Nuove o rinnovate soggettività giuridiche, come le fondazioni di partecipazione o le reti di impresa, nuovi o rimodernati moduli organizzatori come la conferenza di servizi telematica e l'introduzione dei sistemi informatici della giustizia amministrativa e contabile (Pat) si fronteggiano nello sforzo di condurre il Paese ad un efficientamento ormai ineludibile.



La strategia Europa 2020 richiede agli Stati membri di perseguire politiche pubbliche rivolte a modernizzare la pubblica amministrazione, rafforzando la capacità amministrativa attraverso interventi sulla qualità dei servizi e sull'organizzazione.



L'accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. ARC/COM/ma/fc

