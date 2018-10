Overdose fatale: Fedriga, tutta la regione vicina alla famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 3 ott - "Quanto accaduto oggi a Udine, con il ritrovamento nei bagni della stazione ferroviaria di una sedicenne di Palmanova morta, sembra per overdose di eroina, rattrista e preoccupa l'intera comunità del Friuli Venezia Giulia che istituzionalmente rappresento".Lo afferma il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, che, una volta appresa la notizia, si è subito messo in contatto con il questore di Udine, Claudio Cracovia, per essere aggiornato sullo stato delle indagini."Siamo vicini e solidali con la famiglia della giovane palmarina - aggiunge Fedriga - perché di fronte a certi drammi si deve aprire un'immediata verifica dei fatti ma, al contempo, va compreso e rispettato il lutto di chi ha perso una persona amata che avrebbe potuto e dovuto avere una vita davanti"."Desideriamo tutti - conclude il governatore - sempre maggiore sicurezza e vigilanza sul nostro territorio per contribuire ad evitare le tragedie della droga che, purtroppo, stavolta sono arrivate a stroncare una minorenne di questa regione".ARC/FC