Omnibus: Scoccimarro, con sburocratizzazione difendiamo ambiente Fvg

Trieste, 30 apr - "Per essere più efficaci nello sviluppo delle politiche ambientali ed energetiche dobbiamo continuare a introdurre norme ispirate ai principi di semplificazione e sburocratizzazione come quelle inserite nel ddl 130 multisettoriale". Lo afferma l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro a margine dei lavori di approvazione del disegno di legge Ominibus. "Allo stesso tempo - sottolinea Scoccimarro - per migliorare la qualità della nostra capacità legislativa è giusto proseguire il dialogo con il territorio e con i portatori di interesse per approfondire alcune tematiche come le autorizzazioni alle infrastrutture energetiche legate ai parchi fotovoltaici che stanno nascendo sul territorio o le modifiche all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti". ARC/RT/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA