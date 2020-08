Nidi d'infanzia: avvio dal 1/09, invariato rapporto educatori/bambini

Udine, 21 ago - La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato la data del 1° settembre per l'avvio dell'anno educativo dei nidi d'infanzia e degli altri servizi per la fascia d'età 0-3 anni.



Lo ha stabilito una delibera della Giunta regionale approvata oggi su proposta dell'assessore all'Istruzione e famiglia, che ha deciso di confermare anche nel periodo di emergenza sanitaria l'avvio dell'anno educativo 2020/21 dal 1 settembre e la sua conclusione al 31 agosto 2021.



La ripresa dell'attività avverrà nel rispetto del rapporto numerico ordinario tra personale educativo e bambini previsto dalla legge regionale 20/2005.



La Giunta ha ritenuto che l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale sia compatibile con la ripresa delle attività educative in presenza, e consenta pertanto di garantire una risposta organizzata e qualificata alle famiglie del territorio regionale con minori nella fascia d'età 0-3.



La delibera fa seguito al "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" adottato lo scorso 3 agosto con decreto del ministro dell'Istruzione, che ha lasciato alla Regione, nell'ambito delle proprie prerogative, il compito di indicare la data dei servizi educativi, ritenendo altresì valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole Regioni. ARC/SSA/gg



