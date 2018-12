Natale: Roberti a dipendenti, nel 2019 ci attendono grandi sfide

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brindisi curato da disabili, inclusione sociale valore portanteUdine, 21 dic - "L'inclusione sociale e la promozione dell'autonomia delle persone con disabilità sono valori fondamentali della nostra società che nel periodo natalizio assumono una valenza ancora maggiore. In questo contesto, un'esperienza come Al Benzachi dimostra da un lato come la volontà di inseguire un sogno permetta di superare anche le barriere dalla disabilità, dall'altro l'importanza di supportare e sviluppare progetti in grado di promuovere l'indipendenza dei disabili".È questo il pensiero espresso dall'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, a margine dello scambio di auguri con i dipendenti della Regione a Udine, il cui rinfresco è stato curato dai ragazzi affetti da sindrome di down che, nell'ambito di un progetto sociale, gestiscono il locale Al Benzachi di Zugliano.L'assessore ha espresso "un sincero augurio di buon Natale a tutti i dipendenti della Regione, senza i quali gli assessori e i dirigenti non sarebbero stati in grado di raggiungere i brillanti risultati ottenuti nel 2018".Roberti ha quindi precisato che "il prossimo anno sarà ricco di sfide importanti per la nostra Regione, alle quali possiamo però guardare con serenità grazie alla professionalità dei nostri collaboratori e all'affiatamento che si è creato con tutte le strutture dell'Amministrazione". ARC/MA/fc