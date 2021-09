Mostre: Regione, ancora domani per visitare "Nelle città" di Basilico

Trieste, 4 set - Manca un giorno alla chiusura della mostra "Nelle città" di Gabriele Basilico al Magazzino delle idee di Trieste e l'invito a chi non lo ha ancora fatto è ad approfittarne oggi e domani per visitare questa esposizione di un grande artista del nostro tempo: architetto, urbanista, maestro della fotografia contemporanea, Basilico ha saputo catturare l'anima di tante città ed è riuscito a farlo anche a Trieste dove uno scatto del 1996 documenta oggi i mutamenti del paesaggio. È l'invito che l'assessore regionale alla Cultura ha rivolto al termine della sua visita alla mostra che fino a domani ha in esposizione 100 fotografie e 6 inedite immagini di Trieste scattate da uno dei più noti e apprezzati interpreti del paesaggio urbano. La mostra organizzata dall'Ente regionale per il patrimonio culturale in collaborazione con l'Archivio Gabriele Basilico e Skira Editore, è a cura di Giovanna Calvenzi e Filippo Maggia, e verte sul tema fondamentale nella produzione del fotografo. Per quarant'anni, dagli anni Settanta fino alla morte, nel 2013, Gabriele Basilico ha osservato il mondo costruito dall'uomo e lo ha ritratto tuttavia come se fosse un'entità indipendente dalla presenza umana. Fra le fotografie di grande formato ci sono immagini di Milano, Roma, Mosca, Shanghai, Istanbul, Londra, Boston e Beirut e di molte altre città. Figurano quartieri centrali e periferici, architetture nuove e fatiscenti, lo splendore e lo squallore urbano. La mostra al Magazzino delle idee offre anche l'opportunità eccezionale di osservare il mutamento in corso anche a Trieste, città che ospita la mostra. L'allestimento è stato concepito infatti per consentire il dialogo fra spazi interni ed esterni, fra sale d'esposizione e il contesto architettonico, fra ciò che si ammira alle pareti e quanto si osserva attraverso le finestre. Fra i numerosi paesaggi immortalati da Basilico figurano straordinarie e inedite vedute del capoluogo: fra queste le prospettive più riconoscibili come Piazza Unità d'Italia e Ponte Rosso, ma anche semplici architetture industriali lungo le rive e i magazzini abbandonati del porto vecchio. L'esposizione rappresenta infine una novità nella programmazione del Magazzino delle idee. Architettura e paesaggio urbano sono infatti temi introdotti per la prima volta nella pur cospicua serie di esposizioni dedicate da questo spazio espositivo alla fotografia. La mostra resta aperta fino a domani dalle ore 10:00 alle 19:00. L'accesso è consentito a massimo 50 persone alla volta, per rispettare le normative anti Covid attualmente in vigore. ARC/EP

