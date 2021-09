Mostre: inedito Kubrick fotografo al Magazzino delle Idee

L'assessore alla Cultura inaugura tassello del percorso Erpac che indaga rapporto tra cinema e foto



Trieste, 30 set - "Attraverso uno sguardo diverso. Stanley Kubrick fotografo" è una mostra che continua il percorso avviato dall'Ente regionale per il patrimonio culturale per fare conoscere al grande pubblico l'attività ancora oggi poco nota di grandi protagonisti di altre arti, in particolare del cinema: un geniale regista come Kubrick, per esempio, già da adolescente aveva rivelato un raro talento nel cogliere per immagini storie di impatto che il percorso della mostra al Magazzino delle Idee di Trieste ripercorre con documenti anche inediti.



È quanto l'assessore regionale alla Cultura ha rimarcato inaugurando la mostra dedicata alla carriera da fotoreporter di Kubrick prima che divenisse il celebre regista. In esposizione, da domani al 30 gennaio 2022, a Trieste 130 fotografie e circa quaranta numeri Look, in cui compaiono molte delle immagini scattate dal giovane artista.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, la vernice della mostra è un altro confortante segnale di una vita culturale di cui le persone si stanno riappropriando grazie alla campagna vaccinale e che la pandemia ha rivelato in tutta la sua centralità, tanto da essere mancata nei periodi di restrizione anche a chi era inconsapevole della sua importanza.



Organizzata da Erpac in collaborazione con il Museo della Città di New York e l'Archivio Stanley Kubrick, a cura si Sean Corcoran e Donald Albrecht, la mostra è stata presentata dal direttore generale di Erpac e dal direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio nonché curatore dell'allestimento al Magazzino delle idee.



A 13 anni Stanley Kubrick non è uno studente brillante ma una volta ricevuta in regalo una macchina fotografica comincia a scattare con una maturità che prelude al suo genio artistico. A soli 17 anni venne assunto da Look Magazine, una fra le più importanti riviste americane per la quale documentò, tra il 1945 e il 1950, i diversi aspetti della società newyorchese, manifestando una straordinaria sensibilità fotografica e capacità narrativa.



Il regista di capolavori come "Orizzonti di Gloria", "Lolita", "2001 Odissea nello spazio", "Shining", "Eyes Wide Shut" attraverso i suoi scatti, spesso organizzati in sequenze narrative, racconta i diversi aspetti di una società in rapida evoluzione, le sue contraddizioni, l'evoluzione dei rapporti fra le persone, i protagonisti del mondo dello spettacolo nei suoi diversi aspetti, dalla boxe, alla nascente televisione. Il primo scatto pubblicato da Look è datato 26 giugno 1945. Si tratta del ritratto di un edicolante affranto per la morte di Roosevelt. Un'immagine che affascinò a tal punto gli editors di Look da indurre la rivista ad offrire al fotografo dilettante la possibilità di entrare nello staff come fotoreporter. Oltre alle immagini scattate nei vicoli di New York, così come nei luoghi dell'alta società, nei night club e negli stadi, negli studi televisivi e radiofonici, in mostra si possono ammirare i servizi fotografici dedicati a una serie personalità del mondo del cinema, dello sport, della cultura.



A rendere particolarmente interessante la mostra al Magazzino delle Idee, è la presenza, accanto alle fotografie sviluppate in grande formato, dei numeri di Look in cui le immagini apparvero per la prima volta. È così possibile cogliere il contesto giornalistico per cui furono concepite e metterle in relazione agli articoli o ai testi che le accompagnarono. L'esposizione non si limita tuttavia a proporre il materiale edito da Look. Molti degli scatti di Kubrick non trovarono spazio nelle pagine della rivista, per lo stile eccentrico, per il carattere anticonvenzionale per i tempi o rispetto alla linea editoriale del giornale. Si tratta tuttavia di immagini straordinarie che documentano l'evoluzione dell'estetica del grande regista e ci permettono oggi di coglierne appieno il precoce talento. ARC/EP/gg





