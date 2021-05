Morte Talotti: Fedriga, ha saputo donare amore fino alla fine

Trieste, 16 mag - "A nome di tutta la comunità regionale rivolgo alla moglie, al piccolo Elio, ai genitori, alla sorella e ai parenti le condoglianze per la scomparsa di Alessandro, che ha dimostrato fino alla fine una grande forza d'animo nell'affrontare la malattia che l'ha strappato prematuramente alla vita".



Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a poche ore dalla scomparsa a soli 40 anni di Alessandro Talotti, friulano, campione azzurro di salto in alto che da circa un anno combatteva contro un tumore.



"Pur nel dolore e nelle difficoltà che il male ha causato - ha affermato Fedriga -, Alessandro ha avuto il coraggio e la volontà di vivere donando amore e gioia fino alla fine: prima con la nascita del figlio e poi sposando, solo pochi giorni fa, la sua Silvia, anche lei come lui campionessa nello sport e nella vita". ARC/GG





