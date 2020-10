Morte Santelli: Fedriga, affranto per scomparsa governatrice Calabria

Trieste, 15 ott - "Sono affranto e addolorato per la prematura e improvvisa scomparsa di Jole Santelli. Una persona leale, un'amministratrice preparata e amata dal popolo calabrese, con la quale solo ieri sera ci siano sentiti per consultarci sugli ultimi provvedimenti del governo dedicati al contrasto della pandemia".



Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a commento della notizia della morte della governatrice della Calabria, Jole Santelli.



"Da parte mia e della Regione le più sentite condoglianze alla famiglia - ha detto ancora Fedriga - alla quale ci uniamo in questo momento di profondo dolore". ARC/GG/al



