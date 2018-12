Morte Canciani: Gibelli, creatore Mozartina ricordato per sempre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 19 dic - "Le decine di migliaia di persone che negli anni sono state alla Mozartina, molte di loro proprio accompagnate dal maestro Canciani nella visita, ora sono tristi per la morte di colui che aveva creato il museo dell'arte musicale di Paularo per amore. Amore per la musica ma anche per la sua terra e le sue radici. Ed è per questo che tutto il Friuli Venezia Giulia lo ricorderà sempre".È il commosso ricordo che l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, traccia di Giovanni Canciani, scomparso oggi all'età di 82 anni dopo essere stato, tra l'altro, anche ideatore della scuola di musica di Tolmezzo e sindaco di Paularo.ARC/FC