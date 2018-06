Montagna: Zilli, Carnia Industrial Park sia traino ad aree periferiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tolmezzo, 1 giu - "La vera sfida per lo sviluppo economico della montagna è garantire risposte concrete alle progettualità di carattere industriale, artigianale e turistico anche ai centri minori e alle zone periferiche. In quest'ottica Carnia Industrial Park può essere uno strumento strategico". È questo il concetto espresso ieri dall'assessore alle Finanze e patrimonio, Barbara Zilli, intervenuta a Tolmezzo all'assemblea consortile dei soci del Carnia Industrial Park che ha approvato all'unanimità il bilancio 2017."Carnia Industrial Park - ha commentato Zilli - dimostra che quando le aziende sanno fare sinergia e attivano collaborazioni virtuose i risultati sono eccellenti"."La Regione è vicina a queste realtà - ha proseguito Zilli - anche in considerazione del fatto che la montagna rappresenta una delle leve del programma di governo della giunta Fedriga"."Il consorzio industriale, che già agisce come incubatore d'impresa, dovrà vedere incentivato - questo l'auspicio dell'assessore - il ruolo di ente per lo sviluppo di progettualità per il territorio e nuova imprenditorialità anche nelle aree montane periferiche".Quanto ai principali indicatori di bilancio del consorzio, che sono stati illustrati dal presidente Mario Gollino e dal direttore Danilo Farinelli, in rappresentanza del Consiglio di amministrazione, il bilancio 2017 si chiude con un risultato ante imposte di 455.668 euro, con un incremento del 28% rispetto al 2016.L'attivo patrimoniale è di 74 milioni di euro (+10%) con immobilizzazioni pari a 65 milioni (+20%) e un patrimonio netto di 11,5 milioni di euro, dati che attribuiscono al consorzio un'elevata solidità patrimoniale, in grado di fare da leva a nuovi investimenti.Il valore della produzione generato dalle attività del consorzio raggiunge la soglia dei 7 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente del 15%, con i proventi da locazioni di immobili di proprietà che, per la prima volta, superano la soglia dei 2 milioni di euro. ARC/SSA/ppd